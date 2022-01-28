Sivas’ta kurulan şirket sayısı arttı Sivas’ta 2020’de kurulan şirket sayısı 286 iken 2021 yılında 305’e yükseldi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB); 2021 yılına ait ‘Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ ile ilgili elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2020 yılında 286 şirket, 25 kooperatif ve 99 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta 2021 yılında 305 şirket, 15 kooperatif ve 93 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

2020’de kentte 53 şirket ile 6 kooperatif tasfiye edilirken 2021 yılında tasfiye edilen şirket sayısı 47, kooperatif sayısı ise 4 olarak kayıtlara geçti.

Sivas’ta 2020’de 71 şirket, 6 kooperatif ve 117 gerçek kişi ticari işletmesi kapanırken 2021 yılında 44 şirket, 10 kooperatif, 65 de gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi. Sivas’ta 2020 yılında kurulan 286 şirketin sermayesi 134 milyon 135 bin lira olarak açıklanırken 2021’de kurulan 305 şirketin sermayesi ise 148 milyon 775 bin lira olarak kayıtlara geçti.

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