210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kentte kar yağışı ve tipi sonrası 210 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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