İtfaiye başçavuşu boru içinde 200 metre sürünüp hayat verdiği işçiyle görüştü

Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta alt yapı çalışması sırasında patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle baygınlık geçirip çalıştığı boruda mahsur kalan Ziyaettin Alınlı (38) ile oksijen tüpü ile 200 metre sürünerek kendisini kurtaran itfaiye başçavuşu Talip Kozan (53) cep telefonuyla görüntülü görüştü. Alınlı, itfaiye başçavuşu Kozan'a, "Sizlere teşekkür ederim. Görüntüleri izledim. Allah razı olsun" dedi. İtfaiye Başçavuşu Kozan ise, "Büyük geçmiş olsun. Şimdi seni böyle sağlıklı görmek çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 23 Ocak'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde yağmur suyu alt yapı çalışması sırasında galeri açmak için patlatılan dinamitin yaydığı gaz nedeniyle baygınlık geçirip çalıştığı bin milimetre çaplı çelik borunun içinde mahsur kalan Ziyaettin Alınlı'yı oksijen tüpü ile 200 metre sürünerek yanına gidip kurtaran itfaiye başçavuşu Talip Kozan (53) ve ekibindeki itfaiye erleri Enver Gürdaş, Fatih Aydın, Fatih Kaya, Fatih Çimen ve Muhammet Kavak'ı makamında kabul etti. Ekibi özverili çalışmaları nedeniyle tebrik eden Bilgin, itfaiye başçavuşu Talip Kozan ile arkadaşlarını gram altın ve aileleriyle 2 günlük kaplıca tatili ile ödüllendirdi.

Ödül programında, hastaneden taburcu olduktan sonra memleketi Tokat'a giden Ziyaettin Alınlı da cep telefonu ile görüntülü arandı. Görüşmede Alınlı, kendisini kurtaran İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan ve ekibine teşekkür edip, "Görüntüleri izledim. Allah razı olsun" dedi. İtfaiye Başçavuşu Kozan ise, "Sen kendinde değildin. Biz itfaiye ekibi olarak senin canını kurtarmak için bayağı bir mücadele verdik. Canımızı hiçe saydık. Şimdi seni böyle sağlıklı görmek çok büyük bir mutluluk. Allah yardımcın olsun" diye konuştu.

'ALLAH BÖYLESİ İMTİHANLARLA TEKRAR SINAMASIN'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ekibe teşekkür ederek, "Pazar akşamı bir yüklenici firmanın, alt yapı çalışmasındaki işçilerinden birinin alt yapı borusu içerisinde kalması ihbarını aldık. Gelen ihbar üzerine ekibimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Her zamanki hassasiyetleriyle can kurtarmak adına hızlı ve doğru bir karar vererek ekip çavuşu Talip Bey ve tüm arkadaşlar organize olarak içerde kalan vatandaşı sağ olarak kurtardılar. Yaralıya geçmiş olsun diyorum. Arkadaşları da gayretleri için tebrik ediyorum. Bu olay basının dikkatini çekti. Esasında her olayda arkadaşlar gerektiğinde kendi canlarını hiçe sayarak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği konusunda hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Bugüne kadar da birçok buna benzer olayda cana ve mala zarar gelmemesi için çalıştılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Başta itfaiye müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatındaki arkadaşlar 7 gün 24 saat 365 gün boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin bu işe hazır olduklarını bu olayla bir kez daha göstermiş oldu. Allah böylesi imtihanlarla tekrar sınamasın diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2022-01-29 11:41:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.