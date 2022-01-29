Köydeki hastalara paletli araçla ulaştılar



SİVAS, (DHA) SİVAS'ın İmranlı ilçesinde tipiden yolları kapalı olan köydeki 2 hasta, bölgede çalışma yapan enerji ekibinin paletli aracı ile ambulansa taşındı.

İmranlı ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan böbrek hastası Hasret Can Alişanoğlu'nun (34) sancıları artınca yakınları köye sağlık ekibi çağırdı. Ancak tipi nedeni ile yolu kapanan köye ulaşamayan ekipler, bölgede çalışma yapan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin enerji timlerinden yardım istedi. Sağlık personelini paletli araçla köye götüren ekipler, hastayı da alarak ambulansa taşıdı. Ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alişanoğlu tedaviye alındı.

Yine aynı ilçeye bağlı Kızılmezra köyünde yaşayan ve rahatsızlanan Fatma Yıldızay da enerji timlerinin paletli aracı ile taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve hastaneye kaldırılması sağlandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-01-29 18:43:39



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