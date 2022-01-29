Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig kırmızı grubun 23. hafta maçında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakaya hazır.

Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşilbeyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman taktik çalışmaları ile sona erdi. Yeşilbeyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’da başlayacak.

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