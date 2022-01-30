TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Hakan Erkan xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xxx (Hüseyin Cihan Avcu dk. 75 x), Mustafa Aydın xx (Doğan Karakuş dk. 84 ?), Oğuzhan Bozkurt xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Furkan Sağman dk. 72 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xx, Abdullah Topkara xxx, Enes Yılmaz xx

Etimesgut Belediyespor: Emre Selen xx, İsmail Güner xx, Berk Akgönül xx (Halil Köçer dk. 63 x), Göksu Türkdoğan xx (Maksut Taşkıran dk. 89 ?), Oktay Kancı xx (Anıl Dikmen dk. 63 x), Mehmet Sıddık İstemi xx, Sezer Özmen xxx, Burak Çolak xx (Muhammet Beşir dk. 63 x), Turan Yılmaz xxx, Ömer Kandemir xx, Erdi Zengin xx (Furkan Ünsal dk. 90 ?)

Goller: Abdullah Topkara (dk. 24 pen.) (Sivas Belediyespor), Turan Yılmaz (dk. 77) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Eşref Korkmazoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), Oktay Kancı, Ömer Kandemir, Berk Akgönül, İsmail Güner, Muhammet Beşir, Sezer Özmen (Etimesgut Belediyespor)

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