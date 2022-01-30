Sivasspor, U19 takımı ile maç yaptı

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. A takım mücadeleyi 50 kazandı.

Sivasspor, U19 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 50 kazanırken, A takımın gollerini; Kerem Atakan Kesgin, Olaranwaju Kayode, Pedro Henrique (2) ve Halit Çokyaşar kaydetti.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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