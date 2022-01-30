Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

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Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta akşam saatlerinde etkisini artıdan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaş kent meydanında fotoğraf çektirdi. Meteroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-01-30 18:40:03



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