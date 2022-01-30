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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

DHA

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor


Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta akşam saatlerinde etkisini artıdan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaş kent meydanında fotoğraf çektirdi. Meteroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2022-01-30 18:40:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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