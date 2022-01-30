Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta akşam saatlerinde etkisini artıdan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaş kent meydanında fotoğraf çektirdi. Meteroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2022-01-30 18:40:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.