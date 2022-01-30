Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ekipler koştu Şarkışla’da hayvanlarına yem götürürken kar nedeniyle kapalı olan köy yolunda mahsur kalan çiftçiyi ekipler kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolunda mahsur kalan çiftçiyi ekipler kurtardı.

Şarkışla’nın Canabdal köyüne hayvanlarına yem götürürken yolda kalan çiftçi ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Özel İdare ekipleri zaman kaybetmeden yola koyuldu. Çiftçiye ait traktörü iş makinesiyle çekerek bulunduğu yerden kurtaran ekipler hayvanlara yemlerini ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.