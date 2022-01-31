Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 214 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezinde yağışla araç ve yaya trafiğinin aksamaması için Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralar olmak üzere toplam 214 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-31 10:00:45



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