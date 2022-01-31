Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü Sivas’ın Gemerek ilçesinde ahır çatısının çökmesi sonucu 1 hayvan telef olurken çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması faciayı önledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte ağırlığa dayanamayan E.G'ye ait ahırın çatısı çöktü. Göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için köy sakinleri ile birlikte çalışmaya başlandı. Sivas İl Özel İdaresi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek hayvanları kurtarma çalışmasına başladı. Göçük altında kalan 19 hayvan kurtarılırken 1 hayvan telef oldu. Çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.