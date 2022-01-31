Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 araçta mahsur kalan 20 kişi yolların açılması ile kurtarıldı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 araçta mahsur kalan 20 kişi yolların açılması ile kurtarıldı.

Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara nede oluyor. Sivas’ın Gürün ilçesi Yolgeçen köyü grup yolunda, tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu 3 otomobil ve 1 minibüs mahsur kaldı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İş makineleri ile yollar açılarak araçlarda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı.

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