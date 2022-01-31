Sivas- Erzincan karayolu araç ulaşımına kapatıldı

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SivasErzincan karayolu devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün başlayan yoğun kar yağışı bugün de gün boyu etkili oldu. SivasErzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde, devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

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