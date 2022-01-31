Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇÖKEN AHIRDA 1 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Sivas'ın Gemerek ilçesi Eskiçubuk köyünde Eyüp Gök'e ait ahırın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla ahırdan 3'ü yaralı 35 büyükbaş çıkarıldı. 1 büyükbaş ise yıkıntı altında kalarak öldü. Yaralı hayvanlar, kesim için ilçedeki kasaba götürüldü.Mehmet BOZDUMAN/ GEMEREK (Sivas), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2022-01-31 16:04:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.