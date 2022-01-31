Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı Sivas’ta 8-14 Ocak tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 154,27 iken 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08’e çıktı. Bu verilerle birlikte Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre, Sivas’ta 814 Ocak tarihlerinde 154,27 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1521 Ocak tarihlerinde 280,08’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı son verilere göre günlük 250’yi aştı.

1521 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt oldu.

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