Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı Sivas’ta 8-14 Ocak tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 154,27 iken 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08’e çıktı. Bu verilerle birlikte Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı Sivas’ta 8-14 Ocak tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 154,27 iken 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08’e çıktı. Bu verilerle birlikte Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı

İHA

Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı Sivas’ta 8-14 Ocak tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 154,27 iken 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08’e çıktı. Bu verilerle birlikte Sivas’ta günlük vaka sayısı 250’yi aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre, Sivas’ta 814 Ocak tarihlerinde 154,27 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1521 Ocak tarihlerinde 280,08’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı son verilere göre günlük 250’yi aştı.
1521 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise öğrencileri kampta bir araya geldi Sivas Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü lise öğrencilerini Sıcak Çermik’te yarıyıl tatil kampında buluşturdu
YEREL HABERLER Lise öğrencileri kampta bir araya geldi Sivas ...
Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı Sivas’ın Gürün İlçesinde kar yağışının köy yolunu kapatması nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 10 kişiyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler ...
Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı (2)
Sivas- Erzincan karayolu araç ulaşımına kapatıldı
YEREL HABERLER Sivas- Erzincan karayolu araç ulaşımına kapatıldı
Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı Sivas’ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 araçta mahsur kalan 20 kişi yolların açılması ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı Sivas’ın Gürün ...
Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü Sivas’ın Gemerek ilçesinde ahır çatısının çökmesi sonucu 1 hayvan telef olurken çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması faciayı önledi
YEREL HABERLER Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından ...
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi Sivas’ta polis ekipleri olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzları önlemek adına şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde lastik denetimi yaparak yolcuları emniyet kemeri konusunda bilinçlendirdi
YEREL HABERLER Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri ...
Sivas'ta kış güzelliği Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte Paşabahçe mesire alanında eşsiz manzaralar oluştu
YEREL HABERLER Sivas'ta kış güzelliği Sivas’ta etkili olan kar ...
Kar nedeniyle köy yolu kapandı, ekipler yaşlı hasta için harekete geçti Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde ekipler kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hastaya ulaşmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Kar nedeniyle köy yolu kapandı, ekipler yaşlı hasta ...
İlçe protokolü bir araya geldi, tel helva açtı Sivas’ın Gürün ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilçe protokolü bir araya gelerek tel helva açtı
YEREL HABERLER İlçe protokolü bir araya geldi, tel helva ...
Başhekim Kaygusuz: “1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi” Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, 2021 yılında hastane polikliniklerinde toplam 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildiğini söyledi
YEREL HABERLER Başhekim Kaygusuz: “1 milyon 11 bin 532 kişi muayene ...
Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı Sivas’ta yoğun kar ...
Kara kışta ürettiği domatesleri Avrupa’ya pazarlıyor Olmaz denileni başardı, Sivas’ta dondurucu soğuklarda ürettiği domatesleri Avrupa’ya pazarlıyor
YEREL HABERLER Kara kışta ürettiği domatesleri Avrupa’ya ...
Sivas’ta yoğun kar yağışı, kriz merkezi toplandı
YEREL HABERLER Sivas’ta yoğun kar yağışı, kriz merkezi toplandı
Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Sivas’ta sanayi sektöründe çalışan sayısı arttı Sivas’ta Sanayi Kapasite Raporu'na sahip tesislerde çalışan sayısı 2020 yılında 10 bin 214 kişi iken 2021´de 12 bin 762 kişiye çıktı
YEREL HABERLER Sivas’ta sanayi sektöründe çalışan sayısı ...
Sivas’ta Eskimo usulü balık avı Sivas’ta olta balıkçıları dondurucu soğuklara aldırış etmeden Kızılırmak’a akın etti, Eskimo usulü ile balık avı dikkat çekti
YEREL HABERLER Sivas’ta Eskimo usulü balık avı Sivas’ta olta ...
Sivas’ta 214 köy yolu kapalı Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 214 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 214 köy yolu kapalı Sivas’ta kar yağışı ...
Metaverse-Paralel evren Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, metaverse teknolojisini paralel evren olarak nitelendirilip oluşturulmak istenen yenidünya düzenine dikkat çekti
YEREL HABERLER Metaverse-Paralel evren Dijital Bağımlılıkla Mücadele ...
Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ekipler koştu Şarkışla’da hayvanlarına yem götürürken kar nedeniyle kapalı olan köy yolunda mahsur kalan çiftçiyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Hayvanlarına yem götürürken yolda kaldı, yardımına ...
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Sivasspor, U19 takımı ile maç yaptı
YEREL HABERLER Sivasspor, U19 takımı ile maç yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.