Sivas'ta 629 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 629 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 629 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 2 olarak ölçüldüğü kentte binalarda buz sarkıtları oluştu. İl merkezinde Aksu Park, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, güzel manzaralar ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-01 10:54:07



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