Karda mahsur kalan 4 kişiyi kurtarıldı

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Sivas’ın Kangal ilçesinde 2 aracın içinde mahsur kalan 4 kişi ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kangal ilçesi Kürkçü köyü yolunda kara saplanan, 2 araçta yer alan 4 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine vatandaşların yardımına koşan İlçe Özel İdare Ekipleri kapanan yolu açmayı başardı. Yolun açılmasıyla mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

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