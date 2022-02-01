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Sivas için fırtına uyarısı yapıldı.

Sivas Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak fırtına uyarısı yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan uyarıda fırtınanın bugün ve yarın Sivas genelinde etkili olmasının beklendiği, rüzgar hızının saatte 70 kilo metreye ulaşabileceği belirtildi. Yapılan uyarıda; soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

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