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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metre oldu, kartpostallık görüntüler oluştu Türkiye’nin en genç kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İHA

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metre oldu, kartpostallık görüntüler oluştu Türkiye’nin en genç kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Türkiye’nin en genç kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Eşsiz manzarasıyla büyülen kayak merkezi, görenleri hayran bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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