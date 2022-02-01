Yazarlık Atölyesi’nde eğitim sona erdi Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Yazarlık Atölyesi'nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 2 aylık eğitim sona erdi

Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Yazarlık Atölyesi'nde 2 aylık eğitim sona erdi.

Eğitim boyunca öğretmenler tarafından lise öğrencilerine "Nereden başlamalı?", "Edebiyat nedir ne değildir?", "Niçin yazıyorum?", "Ne yazmalıyım, nasıl yazmalıyım?", "Hangi türü seçersem ifadelerim anlamını bulur?", "Yazdıklarımın okuyucuya ulaşmadan önceki son hali nasıl olmalıdır?" gibi konu başlıklarında önemli bilgiler aktarıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, eğitimlerini tamamlayan genç yazarlarla bir araya geldi.

“Okumaktan vazgeçmeyin”

Programda konuşan Vali Ayhan, "Öğretmenlerimizin rehberliğinde düzenlenen bu özel programın çocuklarımızın geleceğine büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. İnsan yaza yaza değil, okuya okuya yazar olur. Bu nedenle ne olursa olsun okumaktan vazgeçmeyin" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise "Okumayı ve yazmayı bu kadar seven bir ilde görev yapmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Yazarlık Atölyesi çalışmasında kendilerini geliştirmek için gayret gösteren öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Program katılım belgesi ve plaket takdimi ile sona erdi.

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