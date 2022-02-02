Mahsur kalan ekibi muhtar kurtardı Sivas’ta göreve giden İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kaldı, yardımlarına muhtar koştu

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Sivas’ta göreve giden İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kaldı, yardımlarına muhtar koştu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gürün ilçesi Kızılören köyüne göreve giden İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Durumun muhtara bildirilmesi üzerine Muhtar Kağan Kayapınar, kendi traktörüyle kapanan yolu açtı. Ekiplerin kara saplanan aracını ise bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan İl Öze İdare ekipleri, il genelinde kapalı olan 250 köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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