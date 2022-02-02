Rıza Çalımbay: Tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız



SİVAS, (DHA)Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Elimizde ki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Sakat futbolculardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe maçına da zor bir kadro ile çıktık. Gaziantep maçı da büyük ihtimal öyle olacak sakat arkadaşlarımız gelmezse. Bütün amacımız Gaziantep'ten puan ya da puanlarla dönmek ama kolay değil. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Kondisyonumuzu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor, çok akıllı oynamalıyız. Gaziantep kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Biz de iyi maçlar oynuyoruz" ifadelerini kullandı.'TÜM MAÇLARIMIZI FİNAL NİTELİĞİNDE OYNAMALIYIZ'

Takımına güvendiğini söyleyen Çalımbay, "Elimizde ki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Transfer konusunu yönetimimiz ile paylaştık. Devre arası transfer yapmak çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz, oynayan oyuncuyu aldığımız zaman çok pahalı olabilir, oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman size uyum sağlayamayabilir. Bir sürü de sıkıntı yaşanabilir" diye konuştu.

Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarında bulunan Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın kupadan elenmelerinin ardından takıma döneceklerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Biraz daha erken dönselerdi bizim için büyük avantaj olacaktı. Konuşmalarımızda onlara da hak veriyoruz. 1 aydır orada kamptalar. Bir sürü de maç yaptılar. Kamerun'dan ülkelerine geçip, oradan da Sivas'a gelecekler. Onlar da büyük ihtimal Gaziantep maçına gelirler. Oynarlar mı oynamazlar mı? duruma göre bakacağız. Elimizde ki oyuncular ile iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Son oynadığımız Fenerbahçe maçının ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynadık. Hakkımız o maçta galibiyetti ama bazen futbolun içindeki şansızlıkları yaşayabiliyorsunuz; 2 topun direkten dönmesi, bir sürü pozisyonun kaçması gibi. Kim oynarsa oynasın, herkes elinden geleni vererek oynadı" ifadelerini kullandı.`HERKESİ TRİBÜNLERDE GÖRMEK İSTİYORUZ´

Taraftara da seslenen Çalımbay, "Şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Kar, kış önemli değil biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteği ile güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Özellikle bu kadar eksiğimiz olduğu maçlarda yanımızda görmek istiyoruz taraftarımızı. Bundan önce de çok iyi şeyler yaparken, taraftarımızın desteği ile başardık. Onun için bir bütün olmamız gerekiyor. Bunu da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlatalım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-02 14:14:36



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