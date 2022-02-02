Drone kamerasına takılan yılkı atları eşsiz görüntüler oluşturdu Sivas’ta yılkı atları drone kamerasına takılırken, atların bembeyaz alanda koşması renkli görüntülere sahne oldu

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Sivas’ta DKMP ekiplerinin yem bıraktığı alana gelen yılkı atları drone kamerasına takılırken, atların bembeyaz alanda koşması renkli görüntülere sahne oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü kış aylarında yaban hayvanlarını unutmuyor. Ekipler yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri geçtiğimiz günlerde Kangal Yama Dağı Bektaş Köyü arazisine yem bıraktı. Yem bırakılan alana gelen yılkı atları ekiplerin drone kamerasına takıldı. Yılkı atlarının karla kaplı alanda koşması ve yemlenmesi eşsiz görüntülere sahne oldu.

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