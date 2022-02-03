Gaziantep FK - Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Gaziantep FK DG Sivasspor maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Süper Lig’in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantep FK Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Gaziantep ile Sivasspor karşılaşmasında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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