Sivas’ta mesleki eğitim masaya yatırıldı Sivas'ta mesleki eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalar Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı

Sivas'ta Vali Salih Ayhan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mesleki eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Sivas Valiliği ek bina toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Adil Nas, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve meslek lisesi müdürleri katıldı.

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ın, Sivas'ın mesleki eğitim alanındaki durumunu konu alan sunum ile başladı. Proje ve çalışmalar, sektörel alandaki iş birlikleri, istihdam, patent ve faydalı model başvuruları, meslek liselerinin üretim faaliyetleri ve döner sermaye durumları, 2022 yılı planlamaları ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Yeni Çıraklık Sistemi konularında önemli bilgiler veren Aslan, mesleki eğitim alanında ortaya konulan hedefleri paylaştı.

Sunumun ardından her okul müdürü tarafından okulun mevcut durumu, yürütülen proje ve faaliyetler ile belirlenen hedefler hakkında Vali Ayhan'a bilgi verildi.

Sivas'ın eğitimde her sene daha ileriye gittiğini belirten Vali Ayhan ise mesleki eğitimde de çok önemli mesafeler katedildiğini ifade etti. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 100'e yakın fabrikanın temelinin atılmasının planlandığını söyleyen Vali Ayhan, kalfa ve usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

Bu süreçte meslek liselerine büyük bir görev düştüğünü belirten Ayhan, "Fabrikalar tamamlandığında 10 binlerce nitelikli personele ihtiyaç duyulacak. Yetiştireceğiniz personeller ile Sivas'ımız geleceğe daha umutla bakacak. Her bir meslek, altın bilezik gibidir" ifadelerini kullandı.

