Camide Ol’mak Projesi yeniden başladı Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen fakat Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen “Camide Ol’mak” Projesi yeniden başladı

Sivas Valiliği himayelerinde İl Müftülüğü koordinesinde başlatılan ancak Covid19 salgını dolayısıyla ara verilen “Camide Ol’mak” Projesi yeniden başladı.

Selçuklu Yeşil Cami’de düzenlenen “Camide Ol’mak” programına Sivas Valisi Salih Ayhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazı öncesi İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın sohbetiyle başlayan program, namaz sonrası yapılan Kur’anı Kerim tilaveti, ezkâr, zikir ve dua ile devam etti.

Çocuklarımızın erken yaşta camiye gelmesini çok önemsiyoruz

Her yaştan çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Vali Salih Ayhan vatandaşların Regaip Kandili’ni tebrik ederek "İçerisinde nice manalı geceler, günler barındıran mübarek üç ayların başlangıcında, Regaip Kandili öncesi günün ilk ışıklarında çocuklarımızla Camide Ol’mak için buluştuk. Allah, bizleri bu ayların bu gecelerin feyzinden, bereketinden nasiplenenlerden eylesin. Çocuklarımızın erken yaşta camiye gelmesini, camide olgunlaşmasını çok önemsiyoruz. Bunun için de müftülüğümüzle birlikte çeşitli projeler yapıyoruz. Bunlardan biri de Cami’de Ol’mak. Her hafta farklı bir camimizde gençlerimizle, mahalle halkıyla bir araya geliyoruz. Salgın nedeniyle ara verdiğimiz buluşmalarımıza üç ayların bereketiyle tekrar kaldığı yerden devam edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan ise "Hepimizin hedeflediği bir istikamet vardır. Hedefe ulaşmamız için maddi manevi yönden çok çalışmamız gerekir. Bizlerin asıl hedefi ise ebedi hayatımız olan ahiret saadeti için çalışmaktır. İçerisine girdiğimiz rahmet, bereket ve mağfiret aylarını iyi değerlendirip inşallah asıl hedefimize ulaşacağız. Rabbim bizlere bu ayları hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Program sonrasında cemaate kandil münasebetiyle meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

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