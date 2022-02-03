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SBTÜ’ den örnek proje, açılışı yapıldı SBTÜ tarafından öğrenciler için çeşitli projelerin ve etkinliklerin yapılacağı Rehberlik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi açıldı

İHA

SBTÜ tarafından öğrenciler için çeşitli projelerin ve etkinliklerin yapılacağı Rehberlik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi açıldı.

SBTÜ’ den örnek proje, açılışı yapıldı SBTÜ tarafından öğrenciler için çeşitli projelerin ve etkinliklerin yapılacağı Rehberlik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi açıldı

SBTÜ tarafından öğrenciler için çeşitli projelerin ve etkinliklerin yapılacağı Rehberlik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi açıldı.
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi içerisinde kurulan “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rehberlik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi” düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni Yekeler, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Serhan Kaburcuk, SBTÜ idari ve akademik personeli ile İl Halk Kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler katıldı.

2 haftada bir seminer düzenlenecek
SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul açılışta yaptığı konuşmada, “Bir idari personelimiz ofisimizde sürekli olarak duracak. Ayrıca her hafta dönüşümlü olarak 2 araştırma görevlimiz ve ihtiyaca göre hocalarımız da Ofisimizde hizmet verecek. Her 2 haftada bir de kütüphanedeki konferans salonunda öğrencilere ve velilerine yönelik seminerler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu seminerlerde üniversitemizde açılacak olan bölümlerin ve ilgili mesleklerin tanıtımının yanı sıra sınav kaygısı ve baş etme yolları, tercih rehberliği gibi öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı konulara yer vereceğiz. Ofisimizde vereceğimiz diğer hizmetleri, öğrencilerimizin taleplerine, görüş ve önerilerine göre şekillendireceğiz. Bu ofisimizin açılması konusunda yer tahsis eden ve desteklerini esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinin kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyor, SBTÜ Rehberlik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisimizin ilimize ve üniversite adayı öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

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