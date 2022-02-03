Kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmadılar Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına destek oldu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Toplumda kan verme bilincinin artırılması konusundaki çalışmalara destek olmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından aynı anda 3 kişinin kan bağışı yapabileceği şekilde düzenleme yapıldı.

Kızılay personeli; sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kan bağışında bulunarak örnek davranış sergileyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, yaptığı açıklamada, "Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına bizler de çalışanlarımız ile birlikte destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak birçok insanın hayatını kurtaran yönetici ve personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

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