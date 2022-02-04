Gaziantep FK - Sivasspor rekabetinde 6. randevu

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK ile 6. kez rakip olacak.
Gaziantep FK ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 5 maçın 2’sinden Sivasspor, 1’inden de Gaziantep galibiyetle ayrılırken, 2 maçta beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 14 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 5 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.
Sivasspor ve Gaziantep son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 11 beraberlikle sona ermişti.
Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
20192020 Sezonu
SivassporGaziantep FK: 11
Gaziantep FKSivasspor: 51
20202021 Sezonu
SivassporGaziantep FK: 21
Gaziantep FKSivasspor: 01
20212022 Sezonu
SivassporGaziantep FK: 11
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