Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi Sivas’ın Kızılelma köyünde vatandaşlar ile çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu

Ukrayna Krizi: ABD Rusya'yı Ukrayna'yı işgal için sahte bir bahane planlamakla suçladı

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Kızılelma köyünde vatandaşlar ile çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılandı. Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan vatandaşlar, karı eğlenceye çevirdi. Kızaklarını ve kayak takımını alan köy sakinleri, kayak yaparak doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar ise şişme botla kayak yaptılar.

Vatandaşların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.