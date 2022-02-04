Kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu Türk Hava Yolları (THY) bazı seferlerini iptal etti, bir çok seferide ise gecikme yaşandı

Türk Hava Yolları (THY) bazı seferlerini iptal etti, birçok seferinde ise gecikme yaşandı.

Sivas’ta kuvvetli rüzgar ve kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları’na ait İstanbul Yeni Hava Limanından Sivas sabah seferini yapan uçak piste inmekte güçlük yaşadı. Pisti Kİ kez pas geçen uçak 3’üncü denemede piste inmeyi başardı. Aynı gün Sabiha Gökçen Hava Limanından Sivas’a hareket etmeyi beklenen gece uçağı da kalkmadı. Sivas’tan İstanbul’a gitmesi planlanan uçakta uçuşların iptal edilmesi nedeniyle havalanamadı. Bugün ise Türk Hava Yollarına ait Sivas’tan İstanbul Yeni Hava Limanına uçması planlanan 11.45 uçağı 45 dakikalık gecikme ile hareket etti.

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