Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında sahasında Bayburt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra koşu ve istasyon çalışması yapan yeşilbeyazlılar, antrenmanını çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Bayburt maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

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