Sivasspor kafilesi Gaziantep’e ulaştı

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Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Gaziantep' gitti. Kırmızıbeyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

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