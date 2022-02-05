Sivas'ın 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)SİVAS'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

EKİPLER FELÇLİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU

Suşehri ilçesine 62 kilometre uzaklıktaki Kale köyünde yaşayan felçli Şaziye Polat (86) rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için İlçe Özel İdare ekipleri çalışma yaptı. Köy yolunun açılmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Sağlık personelleri de hastanın çıkarılabilmesi için evin önünde biriken karı kürekle atıp yolu açtı. Polat'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

GÜZEL MANZARALAR OLUŞTU

Karla birlikte, İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı ve 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerdeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri'nde güzel görüntüler oluştu. Yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yeri olan Paşabahçe Mesire Alanı'nda kış sessizliği hakim oldu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-05 14:07:16



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