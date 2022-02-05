Sivasspor’da Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü!

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DG Sivasspor’un golcü futbolcusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Yatabare, gelecek hafta Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 51 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sonuçlanan Sivasspor karşılaşmasının 63. dakikasında kırmızıbeyazlıların tecrübeli futbolcusu Mustapha Yatabare, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Yatabare, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.

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