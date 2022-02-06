Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya 51 yenilen DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Süper Lig’de en son bu sezonun 20. haftasında Konyaspor’u deplasmanda 10 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Trabzonspor ile 11 berabere, deplasmanda Göztepe’ye 21 yenilen Yiğido, 23. haftada da Fenerbahçe ile sahasında 11 berabere kaldı. Yiğidolar dün de deplasmanda Gaziantep FK’ya 51 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Sivasspor, ligin 25. haftasında ise sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30’da başlayacak.
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