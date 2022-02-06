Sivas'ta ihracatta umut veren başlangıç Sivas’ta 2021’in ilk ayında 6 milyon 127 bin 41 dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 371 bin 27 dolara yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılının ilk ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre Sivas’ta ihracat bu yılın ilk ayında 2021’in Ocak ayına göre artış gösterdi.

Kentte 2021’in ilk ayında 6 milyon 127 bin 41 dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 371 bin 27 dolara yükseldi. Bu verilerle birlikte Sivas 2022 Ocak ayında Türkiye’de ihracatta 53’üncü sırada yer aldı.

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