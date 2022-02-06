TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bayburt İl Özel İdarespor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bayburt İl Özel İdarespor’u 20 mağlup etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Muhammed Yılmaz xx, Serdar Soydan xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Alpay Koçaklı xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 90 ?), Mustafa Aydın xx, Oğuzhan Bozkurt xx (Doğancan Kılıç dk. 67 x), Furkan Sağman xxx (Doğan Karakuş dk. 90 ?), Hüseyin Cihan Avcu xx (Çağrı Tekin dk. 50 x), Halil İbrahim Mızrap xx, Abdullah Topkara xxx (Erkan Şahin dk. 90 ?), Enes Yılmaz xxx

Bayburt İl Özel İdarespor: Zülküf Özer xx, Sefa Narin xx, Onur Kolay xx, İlker Sayan xx (Ömer Yıldız dk. 46 xx), Mehmet Taşçı xx (Ali Fırat Okunur dk. 46 xx), Emre Şahin xx (Gökdeniz Varol dk. 73 x), Uğur Aygören xx (Tarık Mayhoş dk. 73 x), Yunus Emre Yalçın xx (Ömer Çalışkan dk. 84 ?), Tayyib Kanarya xxx, Gökhan Yılmaz xx, Ömer Esenkaya xx

Goller: Furkan Sağman (dk. 5, 28) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Mustafa Aydın, Abdullah Topkara, Taha Demirtaş, Uğur Bulut, Halil İbrahim Mızrap, Çağrı Tekin (Sivas Belediyespor), Yunus Emre Yalçın, Emre Şahin, Ali Fırat Okur (Bayburt İl Özel İdarespor)

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