Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 11 berabere kaldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Suni Çim Sahasında oynanan maçı, az sayıda taraftar izledi. İki takımda müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan Rize temsilcisi Teona Bakradze’nin golüyle 10 öne geçti. Sivasspor ise penaltıdan Fatma Serdar’ın attığı golle skoru 11 yaptı. Müsabaka 11 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takım aldığı bu beraberlikle puanını 7’ye yükseltirken, Çaykur Rizespor da puanını 7’ye çıkarttı.

Diğer yandan Sivasspor ligin 11. haftasında deplasmanda Dudullu ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.