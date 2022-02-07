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Dondurucu soğukta saman çuvallıyorlar Sivas’ta hayvancılık yapanlar, yem ihtiyacını karşılamak için Yaz aylarında stokladıkları samanı dondurucu soğuklarda çuvallıyorlar

İHA

Dondurucu soğukta saman çuvallıyorlar Sivas’ta hayvancılık yapanlar, yem ihtiyacını karşılamak için Yaz aylarında stokladıkları samanı dondurucu soğuklarda çuvallıyorlar

– Sivas’ta hayvancılık yapanlar, yem ihtiyacını karşılamak için yaz aylarında stokladıkları samanı dondurucu soğuklarda çuvallıyorlar.
Sivas’ta dondurucu soğuklar hayvancılık yapanların işlerini bir hayli güçleştiriyor. Sivaslı çiftçiler kış aylarında yem sıkıntısı çekmemek için yaz aylarında tedbir almak zorunda. Sivas’ta yaz aylarında tarlada biçilen arpa ve buğdayların sapları biçerdöverler tarafından samana dönüştürülüyor. Toplanan samanlar ahırlara yakın bir noktada bir araya yığılarak üzeri çadırlarla ve taşlarla kapatılıyor. Zorlu kış aylarında üzerindeki çadırı kaldırarak çuvallara doldurulan saman, hayvanların kara kışta aç kalmamasını sağlıyor.
Sivas merkeze bağlı Karayün köyünde geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Hasan Tunçbaş, hayvanlarının ihtiyaç duyduğu samanı sıfırın altında 15 derecede çuvallara dolduruyor. Tunçbaş, kış şartlarının ağır geçtiğini, arazide yarım metre kar olduğunu belirterek, “Yazın buğdayları biçiyoruz. Kalan samanları araziye kılıp üzerine örtüyoruz. Kar yağdığında ise 35 günde bir çuvallara doldurarak hayvanlara yediriyoruz. Böyle olmazsa çok sıkıntı yaşarız. Hayvancılığın şartı zorluklarla mücadele etmektir. Kış şartları burada ağır geçiyor, etrafta yarım metre kar var. Allah tüm emekçilere ve koyunculuk yapanlara yardım etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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