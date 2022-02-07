Turkovac aşısı Sivas’ta Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı Sivas Numune Hastanesinde uygulanmaya başlandı

Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı Sivas Numune Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Turkovac aşısı ülke genelinde birçok hastanede uygulanıyor. Bu kapsamında Sivas Numune Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından Turkovac aşısı gönderilerek uygulanmaya başlandı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı’nca hastanemize gönderilen yerli Korona virüs aşısı TURKOVAC hastanemizde uygulanmaya başlandı. TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sayfası ve ALO 182 Çağrı merkezinden randevu alarak hastanemiz E Blokta yer alan aşı polikliniklerine başvurmaları yeterli olacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

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