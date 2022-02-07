Sivas’ta vaka sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 22-28 Ocak tarihlerinde 486,56’ya yükseldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Verilere göre Sivas’ta 1521 Ocak tarihlerinde 280,08 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 2228 Ocak tarihlerinde 486,56’ya çıktı.

2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 3 bini aştı.

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