20212022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek 2 haftalık tatilin ardından yeniden okulla buluşan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammed Alpaslan Ünal, Hülya Bozbıyık ve Fatih Aydın da hazır bulundu.

İkinci yarıyılın ilk ders zilini çalarak öğrencilere başarılar dileyen Ayhan; "Evlatlarımızı; araştıran, yenilikçi, bilimsel gelişmelere açık bireyler olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler de bu gayretimize cevap vererek ülkemizi daha ileri götüreceksiniz. Hepinize iyi dersler" ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kütüphanenin açılışı yapıldı

Vali Ayhan sınıf ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projeleri kapsamında atık malzemelerle okul bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Öğrenci ve öğretmenlerin tasarladığı kütüphane konseptini çok beğendiğini dile getiren Ayhan, tebriklerini iletti. Kitap okumanın önemine vurgu yaparak öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Ayhan, kitap okumayı zorunluluktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirmek istediklerini ifade etti.

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