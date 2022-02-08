Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı

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Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Kullanılmayan plastik boruların alev almasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Sivas Numune Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin C blok 7'nci katından yanık kokusu gelmesi üzerine personel itfaiye ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede hastaneye gelerek blok içerisinde kokunun geldiği yeri aramaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu kokunun hastanenin havalandırma boşluğundan geldiği tespit edildi. Yapılan incelemede havalandırma boşluğunda bulunan ancak kullanılmayan atık plastik boruların bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığı görüldü. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-02-07 23:56:20



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