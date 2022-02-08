Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Sivas Valiliği tarafından kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan duyuruda Salı günü akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam edebileceği belirtildi. Vatandaşlardan; tipi, don, buzlanma, çığ ve ulaşımda aksama gibi güçlüklere karşı tedbirli olmaları istendi.

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