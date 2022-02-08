Judocular Türkiye üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Judocular Türkiye üçüncüsü oldu

İHA

Judocular Türkiye üçüncüsü oldu

Sakarya’da 906 sporcunun katılımıyla yapılan Ümitler Judo Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcular madalyalarla dönmeyi başardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Spor Toto Ümitler Judo Şampiyonası sona erdi. Serdivan Spor Salonu’nda 62 ilden 405’i kız 501’i erkek olmak üzere toplam 906 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.
Şampiyonaya Sivas’ı temsilen katılan sporcular derece yapmayı başardı. Sporculardan Begümnaz Doğruyol 40 kiloda ve Hayrunisa Ardıç ise +70 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandılar.
Antrenör Bekir Güzelimdağ ise Sivas’a madalyalarla döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, “Sakarya’da ilimizi başarıyla temsil ettik. Kızlarımız Begümnaz ve Hayrunisa’yı tebrik ediyorum. Milli takımda da kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu
Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!
Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında Prof. ...
Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele edecek
YEREL HABERLER Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele ...
Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
YEREL HABERLER Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu Sivas’ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına ...
Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası Sivas’ta bu yılın ilk ayında meydana gelen 256 trafik kazasında 2 kişi öldü, 215 kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası Sivas’ta bu yılın ...
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
Sivas’ta protestolu senet sayısı düştü 2020 yılında 2 bin 859 senede protesto çekilen Sivas’ta 2021 yılında 2 bin 537 senet protesto edildi
YEREL HABERLER Sivas’ta protestolu senet sayısı düştü 2020 yılında 2 ...
Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı
Vali Ayhan öğrencilerin heyecanına ortak oldu Sivas Valisi Salih Ayhan Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek 2 haftalık tatilin ardından okulla buluşan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Ayhan öğrencilerin heyecanına ortak oldu Sivas ...
Sivas’ta vaka sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 22-28 Ocak tarihlerinde 486,56’ya yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta vaka sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin ...
Bandırmaspor - Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Sivasspor maçını Volkan Bayarslan ...
Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor
Halk otobüsü esnafı ücretsiz yolculardan rahatsız Belediye önünde toplanan halk otobüsü esnafı, ücretsiz yolcu taşımaktan duydukları rahatsızlığı gazetecilere anlattılar
YEREL HABERLER Halk otobüsü esnafı ücretsiz yolculardan ...
Elektronik sigara, sigaraya alıştırıyor
YEREL HABERLER Elektronik sigara, sigaraya alıştırıyor
Sivasspor kafilesi Bandırma’ya gitti
YEREL HABERLER Sivasspor kafilesi Bandırma’ya gitti
Turkovac aşısı Sivas’ta Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı Sivas Numune Hastanesinde uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Turkovac aşısı Sivas’ta Türk Bilim insanları ...
Tabutları kızakla çektiler
YEREL HABERLER Tabutları kızakla çektiler
Çiftçinin yüzünü güldürecek, 10 bin litre üretildi Sivas’ta üretilen ve patates ile buğday üretiminde yüzde 50 artış sağladığı görülen solucan gübresi, 10 bin litre üretildi
YEREL HABERLER Çiftçinin yüzünü güldürecek, 10 bin litre ...
Kangal köpeği insana yönelik 'öldür', 'saldır' veya 'ısır' komutuna uymuyor
YEREL HABERLER Kangal köpeği insana yönelik 'öldür', 'saldır' veya ...
Yağan kar için koyun kestiler
YEREL HABERLER Yağan kar için koyun kestiler
Adeta iğneyle kuyu kazıyor, mesleğinin sayılı ustalarından Türkiye’deki sayılı ahşap oyma ustaları arasında yer alan Süleyman Daştan, ahşabı iğneyle kuyu kazar gibi şekillendirip birbirinden eşsiz parçalar ortaya çıkarıyor
YEREL HABERLER Adeta iğneyle kuyu kazıyor, mesleğinin sayılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.