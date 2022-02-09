Sivas’ta derslik başına 16 öğrenci düşüyor 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23 iken Sivas’ta 16 olarak kayıtlara geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta derslik başına 16 öğrenci düşüyor 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23 iken Sivas’ta 16 olarak kayıtlara geçti

İHA

Sivas’ta derslik başına 16 öğrenci düşüyor 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23 iken Sivas’ta 16 olarak kayıtlara geçti

20202021 eğitim öğretim yılında Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 22 olarak açıklandı. Sivas’ta ise ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 16, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı da 20 olarak kayıtlara geçti.
Öğretmen başına 14 öğrenci düşüyor
115 bin 411 öğrencinin eğitim gördüğü kentte öğretmen başına düşen öğrenci sayısı verileri de ülke ortalamasının üzerinde yer aldı. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 13 olarak kayıtlara geçerken Sivas’ta öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 14, ortaokulda 10, ortaöğretimde ise 11 olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elleriyle kurt besledi Sivas’ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Elleriyle kurt besledi Sivas’ta bir kişi vahşi kurt ...
Şehir Kültür Dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtıldı
YEREL HABERLER Şehir Kültür Dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı ...
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta
Sivas’ta Açık Kapı’da 72 bine yakın aile ile görüşüldü İçişleri Bakanlığının "Milletin Kapısı" sloganıyla başlattığı 'Açık Kapı' Projesi kapsamında Sivas’ta 2021 yılında 71 bin 878 aile ile görüşme sağlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta Açık Kapı’da 72 bine yakın aile ile ...
Öğretmenlerden müzik ziyafeti 'Sanat Sivas' Projesinde görev alan müzik öğretmenleri seslendirdikleri eserlerle müzik ziyafeti sundu
YEREL HABERLER Öğretmenlerden müzik ziyafeti 'Sanat Sivas' ...
Sivasspor, Bandırma maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Bandırma maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivaslı atletler şampiyonadan başarıyla döndü
YEREL HABERLER Sivaslı atletler şampiyonadan başarıyla döndü
Judocular Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Judocular Türkiye üçüncüsü oldu
Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu
Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!
Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında Prof. ...
Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele edecek
YEREL HABERLER Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele ...
Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
YEREL HABERLER Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu Sivas’ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına ...
Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası Sivas’ta bu yılın ilk ayında meydana gelen 256 trafik kazasında 2 kişi öldü, 215 kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası Sivas’ta bu yılın ...
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
Sivas’ta protestolu senet sayısı düştü 2020 yılında 2 bin 859 senede protesto çekilen Sivas’ta 2021 yılında 2 bin 537 senet protesto edildi
YEREL HABERLER Sivas’ta protestolu senet sayısı düştü 2020 yılında 2 ...
Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı
Vali Ayhan öğrencilerin heyecanına ortak oldu Sivas Valisi Salih Ayhan Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek 2 haftalık tatilin ardından okulla buluşan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Ayhan öğrencilerin heyecanına ortak oldu Sivas ...
Sivas’ta vaka sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 22-28 Ocak tarihlerinde 486,56’ya yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta vaka sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin ...
Bandırmaspor - Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Sivasspor maçını Volkan Bayarslan ...
Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor
Halk otobüsü esnafı ücretsiz yolculardan rahatsız Belediye önünde toplanan halk otobüsü esnafı, ücretsiz yolcu taşımaktan duydukları rahatsızlığı gazetecilere anlattılar
YEREL HABERLER Halk otobüsü esnafı ücretsiz yolculardan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.