Sivas balda merkez olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas balda merkez olacak

İHA

Sivas balda merkez olacak

Sivas Teknik Tarım Hayvancılık (SİVTAŞ) şirketi tarafından üretilen; Tozanlı Balı ile zeron buğdayından elde edilen bulgur ve un gibi ürünlerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Kentte bir restoranda gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı kurum müdürlerinin yanı sıra tarım sektörünün temsilcileri katıldı.
Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, SİVTAŞ’ın kuruluş aşaması hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas için önemli bir programda bir araya gelindiğini ifade eden Ayhan, “2 yıllık bir emeğin ürünü. Adeta ilmek ilmek ördüğümüz, tohum ektiğimiz ve ektiğimiz tohumun da ürünlerini aldığımız bir zamandayız. Belki fiziki olarak küçük şeyler görülebilir ama arkasında çok büyük bir emeğin olduğunu, akıl terinin olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Tarım konusunda devletimizin çok ciddi destekleri var ama markalaşmada ürün tasarımında ve bunu regüle etmede bir sorunumuz olduğunu gördük ve belediyemizle bir araya geldik. Beyin fırtınasıyla birlikte arkadaşlarımız ciddi bir saha taraması yaptı ve illeri de gezerek neler yapabileceği konusunda çalışma yaptı. Şirketi kurmamız gerekti. Ve oturduk ‘Biz Konya’da var olan bütün çiftçileri içerisine alan bir şirketin muadilini kuracağız’ dedik. El emeği göz nuru. Hamdolsun üst yönetim olarak gerek siyaseten, gerek idareten gerek sivil toplum örgütleri bu konuda destek oldular ve örgütlü yapımızı kurduk” dedi.

“Özel sektörle rekabet etmeyeceğiz”
SİVTAŞ olarak özel sektöre asla rakip olmadıklarını kaydeden Ayhan, “Özel sektörle biz rekabet etmeyeceğiz. Onlara destek olacağız. Bizim maksadımız sahada vatandaşlarımızın özellikle hayvancılıkta ve süt sığırcılığında güvenli bir yer olduğunu bilmeleri. Bu önemli bir temel gayemizdir. Sivas denince akla gelen ilk ürünlerden birisi bal ve ata tohumları. Bal üreticilerimizi destekledik ve ilk etapta 12 ton balımızı aldık hamdolsun. Biz de misafirlerimize takdim ediyoruz. Hakikaten tasarımıyla, görseliyle ve kalitesiyle Sivas balda da önemli bir merkez olacak. Ardından da TİGEM ile iş birliği yaparak sürekli zeron buğdayı ekimi gerçekleştirdik. Tohumluk ektik, onların hasadını yaptık. Çiftçilerimize dağıttık ve çiftçilerimize ‘Her ektiğiniz zeron buğdayının tamamını alacağız’ dedik. Ve tamamını aldık. Şimdi Sivas’ın meşhur zeron buğdayından köftelik bulgur, yemeklik bulgur ve üretiyoruz. Bunlar ata tohumumuz. Burada hem sözleşmeli üreticilik var hem de sertifikalı tohum vererekten çiftçiyi dolaylı destekleme var. İlk etapta 105 ton buğdayı aldık, ununu ve buğdayını yaptık bugün de Sivas’ımızın karşısındayız. Bu un çeşitliliğimiz gittikçe artacak. Balda inşallah paketleme laboratuvar merkezi kuraraktan ciddi kurumsal altyapımız olacak. Yani Sivas’ın balda merkez olacağını söyleyebilirim. Sivas’ın artık kendi markasına sahip çıkmasını kamuoyundan özellikle istirham ediyoruz. Bulgurumuzun tadı herkesin damağında kalsın. Sivas çiftçimize inşallah daha çok destek olacağız. Sivas’a yeni marka ve değerler kazandırmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

Bilgin: “Sivas’ı markalarına destek olun”
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Sivas’ın tarım ve hayvancılık şehri olma noktasında çiftçimizin, üreticimizin yanında olmak adına ne yapılabilir noktasında güzel bir tesis ortaya koyduk. Arı noktasında, bal noktasında, kovan noktasında Türkiye’de ilk 5’teyiz. Ama markalaşma eksikliğimiz vardı. Bugün belki Türkiye’nin en güzel balını üretiyoruz ama günümüz ticareti, günümüz sosyolojisi, ruhu markalaşmak gerekiyor, markalaşmayı ortaya çıkarmak gerekiyor. SİVTAŞ’ın ortaya çıkış gerekçelerinden birisi de buydu. SİVTAŞ asla özel sektörün rakibi değil. Özel sektörün destekleyicisi, üreticimizin, çiftçimizin güvenli bir limanı. Sivas’ın değerlerini markalaştıracak öncelikle ulusala daha sonra da uluslararası piyasaya sürecek. Tozanlı balını dünyaya, Türkiye’ye tanıtarak piyasaya sürüyoruz. Sivas’ın bir değeri olan zeron buğdayından köftelik bulgur ve un üretildi ve SİVTAŞ markasıyla birlikte piyasada. Biz değerlerimizi ortaya çıkarmak ve değerli kılmak, markalaştırmak, üreticimizin, çiftçimizin yanında olmak için risk alarak yola devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ürünlerimizi tatmaya, bu noktada şehir dışına gittikleri zaman Sivas’ın markalarına destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüste 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüste 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
Cumhuriyet Üniversitesi 48 yaşında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 48’nci yılı düzenlenen program ile coşku içinde kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi 48 yaşında Sivas Cumhuriyet ...
Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR’ı Zorbay Küçük
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Sivasspor maçının VAR’ı Zorbay Küçük
Elleriyle kurt besledi Sivas’ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Elleriyle kurt besledi Sivas’ta bir kişi vahşi kurt ...
Sivas’ta derslik başına 16 öğrenci düşüyor 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23 iken Sivas’ta 16 olarak kayıtlara geçti
YEREL HABERLER Sivas’ta derslik başına 16 öğrenci düşüyor 2020-2021 ...
Şehir Kültür Dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı tanıtıldı
YEREL HABERLER Şehir Kültür Dergisi Hayat Ağacı’nın 43. sayısı ...
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta
Sivas’ta Açık Kapı’da 72 bine yakın aile ile görüşüldü İçişleri Bakanlığının "Milletin Kapısı" sloganıyla başlattığı 'Açık Kapı' Projesi kapsamında Sivas’ta 2021 yılında 71 bin 878 aile ile görüşme sağlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta Açık Kapı’da 72 bine yakın aile ile ...
Öğretmenlerden müzik ziyafeti 'Sanat Sivas' Projesinde görev alan müzik öğretmenleri seslendirdikleri eserlerle müzik ziyafeti sundu
YEREL HABERLER Öğretmenlerden müzik ziyafeti 'Sanat Sivas' ...
Sivasspor, Bandırma maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Bandırma maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivaslı atletler şampiyonadan başarıyla döndü
YEREL HABERLER Sivaslı atletler şampiyonadan başarıyla döndü
Judocular Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Judocular Türkiye üçüncüsü oldu
Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu
Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!
Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli kar yağışı uyarısı
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında Prof. ...
Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele edecek
YEREL HABERLER Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele ...
Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
YEREL HABERLER Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu Sivas’ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına ...
Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası Sivas’ta bu yılın ilk ayında meydana gelen 256 trafik kazasında 2 kişi öldü, 215 kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta bir ayda 256 trafik kazası Sivas’ta bu yılın ...
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü
Sivas’ta protestolu senet sayısı düştü 2020 yılında 2 bin 859 senede protesto çekilen Sivas’ta 2021 yılında 2 bin 537 senet protesto edildi
YEREL HABERLER Sivas’ta protestolu senet sayısı düştü 2020 yılında 2 ...
Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Hastanenin havalandırma boşluğunda yangın çıktı
Vali Ayhan öğrencilerin heyecanına ortak oldu Sivas Valisi Salih Ayhan Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek 2 haftalık tatilin ardından okulla buluşan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Ayhan öğrencilerin heyecanına ortak oldu Sivas ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.