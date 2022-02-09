Max Gradel hat-trick yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile DG Sivasspor'un, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar’ın Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel hattrick yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sivasspor mücadeleden 42 galip ayrılırken, Max Gradel attığı 3 golle hattrick yaparak yıldızlaştı.
Karşılaşmada Sivasspor’un golleri 2., 45. ve 84. dakikalarda 34 yaşındaki oyuncu Max Gradel ve 79. dakikada Aaron Appindangoye’den geldi. Bandırmaspor’un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ve 54. dakikada GuyMichel Landel kaydetti.
42’lik sonucun ardından Sivasspor, çeyrek finale adını yazdırdı.
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