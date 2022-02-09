Ayhan: “Kursiyer sayımız sürekli artmalı” Sivas’ta Vali Salih Ayhan başkanlığında Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ayhan; “Kursiyer sayımız sürekli artmalı ve çeşitlenmeli” dedi.

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarının faaliyetleri Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Sivas Valiliği ek bina toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürü Süleyman Bektaş, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitimi merkezlerinin müdürleri katıldı.

Toplantı; Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ın, hayat boyu öğrenme kurumlarının faaliyet ve hedeflerine yönelik sunumu ile başladı.

39 bine yakın kişi kurslara katıldı

"Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü olarak örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan her yaştan vatandaşımızın talep ettiği eğitimleri de halk eğitimi merkezlerimiz üzerinden karşılamaya çalışıyoruz" diyen Aslan, 2021 yılında Sivas'ta 38 bin 848 kursiyerin hayat boyu öğrenme kurslarına katıldığını vurguladı.

“76 bin kursiyer hedefi koyduk”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye’de hayat boyu öğrenme kurslarına katılım hedefini 2022 yılı için 10 milyon kursiyer olarak belirlediğini belirten Aslan, "Bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sine denk gelmektedir. Bunu referans alarak biz de ilimiz nüfusunun yüzde 12'sine karşılık gelen en az 76 bin kursiyer hedefi koyduk. Bu sayıyı her ilçenin nüfusuna göre taksim ettik ve gerekli koordinasyonu sağladık" İfadelerini kullandı.

Aslan'ın sunumunun ardından ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri de kurum faaliyetlerine yönelik Vali Salih Ayhan'a bilgi verdi.

Mesleki ve kişisel eğitimin önemine vurgu yapan Vali Ayhan ise "Nitelikli personel yetiştirmemiz ve vizyon oluşturmamız gerekiyor. Gerçek ihtiyaçlara, gelişim çizgisine uygun çalışmalar planlayalım, kazanım elde edelim. Kursiyer sayımız sürekli artmalı ve çeşitlenmeli” dedi.

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